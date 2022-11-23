Избу Ильи Муромца могут построить в Муроме по технологии XII века

23.11.2022

Избу Ильи Муромца могут построить в Муроме по технологии XII века
Аукцион на строительство экспозиции объявили местные власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок. 

Предполагается построить сруб с крышей, который должен отражать особенности построек XII века и располагаться в Муромском районе. Согласно ТЗ, сосновые бревна должны срубить вручную. Постройку необходимо оборудовать двумя дверными и шестью оконными проемами. Площадь — минимум 40 кв. метров. Также предусматривается обстановка дома столом, лавками, сундуками, полками и колыбелью. 

За выполнение работ предусмотрена выплата до 2,8 млн рублей. Срок сдачи заказа — 26 декабря.

Родиной былинного богатыря Ильи Муромца считается Карачарово — район Мурома (Владимирская область). 

Фото: Alexxx1979. CC BY-SA 4.0