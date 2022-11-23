Избу Ильи Муромца могут построить в Муроме по технологии XII века

Под руководством музыканта прошло 100 последовательных выступлений в честь юбилейной даты, сообщил...
Аукцион на строительство экспозиции объявили местные власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на по...
Netflix поделился роликом по сериалу Copenhagen Cowboy от датского режиссера, снявшего «Драйв» и «...
«Первый театр» временно снял с репертуара детскую постановку, которую проверили на ЛГБТ-пропаганду...
Анимационную ленту для всей семьи начнут показывать на этой неделе, сообщила компания «Наше кино»....
Под руководством музыканта прошло 100 последовательных выступлений в честь юбилейной даты, сообщил...
Аукцион на строительство экспозиции объявили местные власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на по...
Netflix поделился роликом по сериалу Copenhagen Cowboy от датского режиссера, снявшего «Драйв» и «...
«Первый театр» временно снял с репертуара детскую постановку, которую проверили на ЛГБТ-пропаганду...
Анимационную ленту для всей семьи начнут показывать на этой неделе, сообщила компания «Наше кино»....
Создатели успешной исторической ленты запланировали серию картин о государынях и государях России,...
К настоящему моменту самую большую кассу в иностранных кинотеатрах собрал сиквел мультфильма «Боль...
Британскому гитаристу и автору песен было 75 лет. Сообщение о кончине появилось в его аккаунтах в ...
Ролик по фильму режиссера Ноа Баумбаха опубликовали на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. ...
Произведение специально для мероприятия создал композитор Владимир Кошелев, сообщила пресс-служба Кр...
Борис Смелянец в профессии более 30 лет. За это время сменил несколько театров, много р...
Новый мультфильм о Дружелюбном соседе получил сразу шесть основных визуальных решений, пишет Empire....
Режиссер «Инопланетянина» получит почетного «Золотого медведя», сообщается на сайте мероприятия. ...
Археологи обнаружили остатки средневековой стены возрастом предположительно 700 лет под зданием Ве...
Сериал снят по мотивам коми-пермяцкого фольклора. Ролик по новым эпизодам опубликовал стриминг PRE...
Режиссер объяснил в подкасте 2 Bears 1 Cave, с чем связана его нелюбовь к супергеройским блокбастера...
Постановщик сиквела Джеймс Кэмерон в беседе с GQ назвал грядущий Avatar: The Way of Water «чертовски...
21 ноября скончался советский российский актер театра, кино и ТВ Александр Старостин....
Американская актриса Лили Коллинз стала лицом обложки декабрьского выпуска журнала Vo...
Отсутствие выплат от российских вещателей привело к реформированию системы голосования музыкальног...
23.11.2022