Вызвавший ажиотаж спектакль «Принцесса и Людоед» отменили в Новосибирске

«Первый театр» временно снял с репертуара детскую постановку, которую проверили на ЛГБТ-пропаганду. Об отмене проинформировали в учреждении.





Октябрьская премьера «Принцесса и Людоед» вызвала широкий общественный резонанс, а также получила неоднозначные отзывы зрителей, что не являлось целью авторов, отмечается в сообщении.





В театре подчеркнули, что не хотят становиться «предметом разногласий в обществе», поскольку искусство призвано объединять людей и беседовать о важном. В связи с этим показ «детского хоррора» временно остановили, посчитав его неуместным в актуальной ситуации.





В региональном минкультуры ТАСС сообщили, что эксперты не обнаружили нарушений в спектакле. Ранее некоторые зрители попросили проверить его из-за актера в юбке. Специалисты установили, что спектакль «Принцесса и Людоед» соответствует цензу 6+ и особенностям развития детей этого возраста, также он выполняет воспитательные функции, говоря о важности семьи и дружбы. Главреж «Первого театра» Павел Южаков пояснил ТАСС, что актер предстает в образе принцессы в постановке для комического эффекта.





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