Стал известен самый кассовый российский фильм года за рубежом

К настоящему моменту самую большую кассу в иностранных кинотеатрах собрал сиквел мультфильма «Большое путешествие», сообщил «БК» со ссылкой на данные Luminescence.





Продолжение с подзаголовком «Специальная доставка» заработало $2,095 млн. Особенно популярным мультфильм оказался в Нидерландах, где его бокс-офис составил $843 тысячи. Почти по $300 тысяч он собрал в Италии и ОАЭ. На сегодня ленту посмотрели 275 тысяч зарубежных зрителей.





Приведенные данные не являются финальными, поскольку мультфильм еще выпустят в Австралии, Франции, Португалии и других странах.





На втором месте по итогам зарубежного проката-2022 пока значится анимационная картина «Бука. Мое любимое чудище». Предварительно его кассу оценили в $1,714 млн.





Оригинальное «Большое путешествие» дебютировало в 2019-м, а его продолжение вышло в этом году. Режиссерами фильмов выступили Наталья Нилова и Василий Ровенский.





Фото: кадр из «Большого путешествия 2»