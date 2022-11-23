Умер музыкант и актер из «Игры престолов» Уилко Джонсон

Британскому гитаристу и автору песен было 75 лет. Сообщение о кончине появилось в его аккаунтах в соцсетях 23 ноября.





Джонсон скончался 21 ноября у себя дома. Девять лет назад у него диагностировали онкологическое заболевание.





Уилко Джонсон (Джон Питер Уилкинсон) известен как гитарист паб-рок-группы Dr. Feelgood, в которой играл в 1970-е. После участвовал в записи альбомов коллективов Solid Senders, Blockheads, а также создал свою группу The Wilko Johnson Band. В составе последней выпустил более 10 пластинок. Его главной актерской работой стала роль немого придворного палача Илина Пейна, служившего дому Ланнистеров.





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