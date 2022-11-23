Вышел трейлер драмеди «Белый шум» с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг

Ролик по фильму режиссера Ноа Баумбаха опубликовали на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers.





Кинокартина по книге Дона Делилло 1985 года расскажет о семье, которая пытается справиться с повседневностью в мире неопределенности. В центре истории — профессор Джек, изучающий Гитлера и страдающий от навязчивых мыслей о смерти. Он пытается найти баланс между работой и семьей, но мало внимания уделяет жене Бабетте и четверым детям. Внезапно семье приходится эвакуироваться из родного города из-за техногенной катастрофы.





Постановщиком, сценаристом и продюсером выступил Баумбах. Его супруга режиссер и актриса Грета Гервиг сыграла роль Бабетты. Также в касте — Рэффи Кэссиди, Сэм и Мэй Нивола, Дон Чидл и др.





Лента дебютировала на Венецианском кинофестивале. Ее кинотеатральная премьера состоится 25 ноября, а онлайн-дебют — 30 декабря на Netflix.





Фото: кадр из трейлера White Noise