В Красноярске начнет работать мемориал памяти писателя Михаила Успенского

23.11.2022
В Красноярске в течение двух дней — 24 и 25 ноября — откроют четыре мемориальных знака, посвященных людям, которые внесли вклад в развитие Красноярского края, пишет издание Gornovosti.
Первое открытие состоится 24 ноября в 11:00 на Дубровинского, 54. Там установят знак ученому-физику, доктору физико-математических наук, профессору, ректору Красноярского государственного университета, действительному члену РАО Вениамину Сергеевичу Соколову.
Через 45 минут, в 11:45, на улице 9 Января, 2, откроют доску председателю краевой плановой комиссии, депутату краевого Совета народных депутатов, ветерану труда Розе Павловне Рязановой.
Затем в 12:30 на улице Диктатуры Пролетариата, 12, появится мемориальный знак председателю красноярского крайисполкома, почетному гражданину Красноярска Николаю Федоровичу Татарчуку, который посвятил свою жизнь развитию сельского хозяйства в крае.
На следующий день, 25 ноября, в 15:00 на улице Академика Киренского, 3а, пройдет открытие мемориала памяти писателя-фантаста, журналиста, члена Союза российских писателей и международного ПЕН-центра Михаила Глебовича Успенского.
Фото: Дом искусств