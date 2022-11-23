В Красноярске начнет работать мемориал памяти писателя Михаила Успенского

Первое открытие состоится 24 ноября в 11:00 на Дубровинского, 54. Там установят знак ученому-физику, доктору физико-математических наук, профессору, ректору Красноярского государственного университета, действительному члену РАО Вениамину Сергеевичу Соколову.





Через 45 минут, в 11:45, на улице 9 Января, 2, откроют доску председателю краевой плановой комиссии, депутату краевого Совета народных депутатов, ветерану труда Розе Павловне Рязановой.





Затем в 12:30 на улице Диктатуры Пролетариата, 12, появится мемориальный знак председателю красноярского крайисполкома, почетному гражданину Красноярска Николаю Федоровичу Татарчуку, который посвятил свою жизнь развитию сельского хозяйства в крае.





На следующий день, 25 ноября, в 15:00 на улице Академика Киренского, 3а, пройдет открытие мемориала памяти писателя-фантаста, журналиста, члена Союза российских писателей и международного ПЕН-центра Михаила Глебовича Успенского.





Фото: Дом искусств