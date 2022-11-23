Режиссер, артист Красноярского театра кукол Борис Смелянец рассказал о себе и спектаклях

Режиссер, артист Красноярского театра кукол Борис Смелянец рассказал о себе и спектаклях

23.11.2022


Борис Смелянец в профессии более 30 лет. За это время сменил несколько театров, много работал на эстраде и телевидении, сообщает издание Gornovosti. 