Режиссер, артист Красноярского театра кукол Борис Смелянец рассказал о себе и спектаклях

В феврале будет семь лет, как он работает в Красноярском театре кукол. Также он ставил два спектакля в Москве, в антрепризе, в Красноярске тоже два — «Карлик Нос» и «Сказка старого дерева». Также с «Театром на крыше» он сделал моноспектакль с куклами по современному детскому произведению «Марк и Марта. История невероятной дружбы».





Скоро в репертуаре театра кукол появится еще одна постановка режиссера по рассказам норвежского писателя Бьёрна Рёрвика «Лис и Поросенок Хвост Морковкой».





Фото: предоставлено Красноярским театром кукол