Вклад Стивена Спилберга в кинематограф отметят наградой Берлинале

Режиссер «Инопланетянина» получит почетного «Золотого медведя», сообщается на сайте мероприятия.





Награждение состоится на 73-м киносмотре в Берлине, который пройдет во второй половине февраля. Также на фестивале представят последнюю на сегодня режиссерскую работу Спилберга «Фабельманы».





В одном из интервью постановщик назвал драму своей самой личной лентой, имеющей автобиографические элементы. История посвящена мальчику, который полюбил кино и стал кинематографистом. Ранее фильм показали на киносмотре в Торонто, где он получил приз зрительских симпатий.





Спилберг снял и спродюсировал десятки кинопроектов. В числе режиссерских работ — «Челюсти», «Парк Юрского периода», четыре части «Индианы Джонса», «Список Шиндлера», «Терминал» и др.





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