ВГТРК: На Еurovision ввели новые правила из-за нехватки денег России

Отсутствие выплат от российских вещателей привело к реформированию системы голосования музыкального конкурса, заявил РИА Новости глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.





По его словам, организаторы «Евровидения-2023» решили изменить правила потому, что отсутствие денег ВГТРК или Первого канала уменьшило бюджет мероприятия, из-за чего расходы перераспределили на другие страны, которые не в состоянии делать такие выплаты. Несколько стран уже отказались от них, добавил Федоров.





Ранее ЕВС сообщил о том, что в полуфинале грядущего состязания будут голосовать жители любых стран, включая не принимающих участие в текущем конкурсе. Судьи смогут голосовать только в финале. Реформу системы связали с многочисленными нарушениями в конкурсе 2022 года.





Очередное «Евровидение» проведут в английском Ливерпуле в связи с невозможностью обеспечения безопасности на территории Украины.





Фото: Pixabay