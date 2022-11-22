В Сети появился трейлер новых «Елок» с Добронравовым и Серебряковым

Премьера комедии для всей семьи назначена на начало декабря, сообщается в описании фильма на его странице во «Вконтакте».





По традиции «Елки» представляют собой альманах, который включает четыре новеллы. В деревне Глухарево готовятся к приезду иностранной кинозвезды. В Тюмени домохозяйка и начинающая блогерша пытается выиграть спор с недовольным супругом. Житель Екатеринбурга разрывается между любимой девушкой и ролевыми играми. Петербурженка получает предложение о замужестве и вместе с ним узнает о мошенническом прошлом жениха.





Фильм поставили Александра Лупашко и Сергей Наумов. Соавторами сценария выступили Дмитрий Балуев и Евгений Кулик. В ролях — Федор Добронравов, Елена Валюшкина, Алексей Серебряков, Виктория Агалакова, Ян Цапник.





Премьера комедии в кинотеатрах России состоится 1 декабря.



