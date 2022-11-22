Презентация сборника «Современный удмуртский рассказ» пройдет в Москве

22.11.2022
Книга «Туала удмурт верос» стала первой антологией удмуртской прозы, выпущенной московским издательством со времен СССР. Об этом сообщила «Афиша Daily».
Встреча читателей с составителями и переводчиками пройдет 26 ноября в коворкинг-центре ЮВАО в рамках Всемирного дня удмуртского языка, который отмечается 27 ноября. Вход по регистрации
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В книгу издательства Литинститута имени Горького вошли 40 рассказов удмуртских авторов, написанных с 1970-х годов до наших дней. В первой части читатели найдут произведения удмуртских классиков Семена Самсонова, Егора Загребина и др. Во второй — работы рубежа 1990-2000-х годов Лидии Нянькиной, Ульфата Бадретдинова и др. В третью часть вошли тексты современников Дарали Лели, Елены Миннигараевой и др.
Переводчиками большинства текстов выступили студенты Литинститута, составителем — писательница и преподавательница Вера Пантелеева, работа которой также представлена в сборнике. На презентации она расскажет о выборе рассказов и современном литературном процессе, студенты прочитают свои переводы. Также запланирована сессия Q&A.
Фото: Pixabay