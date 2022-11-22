На «Евровидении-2023» реформировали систему голосования

Изменения внесли из-за многочисленных нарушений процедуры в прошлогоднем конкурсе, говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).





Варианты реформирования системы голосования с целью ее защиты от махинаций изучила специально созданная рабочая группа из представителей EBU. Разработанные по итогам исследования рекомендации прошли три стадии одобрения, включая управляющий совет «Евровидения» и исполнительный совет EBU.





Согласно нововведениям, жюри смогут голосовать только в финале. А жители любых стран, в том числе не участвовавших в состязании, будут голосовать за участников полуфиналов. Для этого будет использоваться платная онлайн-система. Голоса людей будут равны голосам стран на финальном этапе.





В следующем году конкурс состоится в Ливерпуле.





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