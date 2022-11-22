Археологи нашли остатки средневековой стены под зданием Вестминстерского дворца

Находка была сделана во время работ в рамках реставрационной программы здания парламента. Остатки стены были обнаружены недалеко от палаты лордов.





После обнаружения стены работы были приостановлены, и специалисты из Лондонского археологического музея изучили образец находки. Они установили, что стена была сооружена по меньшей мере 700 лет назад из кентского известняка, который использовался при строительстве Тауэра и Вестминстерского аббатства.





Скорее всего, фрагмент найденной стены в Лондоне мог быть частью знаменитых в Средние века укреплений вдоль Темзы.





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