Археологи нашли остатки средневековой стены под зданием Вестминстерского дворца

22.11.2022

Археологи нашли остатки средневековой стены под зданием Вестминстерского дворца

Археологи обнаружили остатки средневековой стены возрастом предположительно 700 лет под зданием Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании. Об этом информирует телеканал Sky News.

Находка была сделана во время работ в рамках реставрационной программы здания парламента. Остатки стены были обнаружены недалеко от палаты лордов. 

После обнаружения стены работы были приостановлены, и специалисты из Лондонского археологического музея изучили образец находки. Они установили, что стена была сооружена по меньшей мере 700 лет назад из кентского известняка, который использовался при строительстве Тауэра и Вестминстерского аббатства.

Скорее всего, фрагмент найденной стены в Лондоне мог быть частью знаменитых в Средние века укреплений вдоль Темзы. 

Фото: Pixabay