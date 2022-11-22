Археологи нашли остатки средневековой стены под зданием Вестминстерского дворца

Новый мультфильм о Дружелюбном соседе получил сразу шесть основных визуальных решений, пишет Empire....
Режиссер «Инопланетянина» получит почетного «Золотого медведя», сообщается на сайте мероприятия. ...
Археологи обнаружили остатки средневековой стены возрастом предположительно 700 лет под зданием Ве...
Сериал снят по мотивам коми-пермяцкого фольклора. Ролик по новым эпизодам опубликовал стриминг PRE...
Режиссер объяснил в подкасте 2 Bears 1 Cave, с чем связана его нелюбовь к супергеройским блокбастера...
Новый мультфильм о Дружелюбном соседе получил сразу шесть основных визуальных решений, пишет Empire....
Режиссер «Инопланетянина» получит почетного «Золотого медведя», сообщается на сайте мероприятия. ...
Археологи обнаружили остатки средневековой стены возрастом предположительно 700 лет под зданием Ве...
Сериал снят по мотивам коми-пермяцкого фольклора. Ролик по новым эпизодам опубликовал стриминг PRE...
Режиссер объяснил в подкасте 2 Bears 1 Cave, с чем связана его нелюбовь к супергеройским блокбастера...
Постановщик сиквела Джеймс Кэмерон в беседе с GQ назвал грядущий Avatar: The Way of Water «чертовски...
21 ноября скончался советский российский актер театра, кино и ТВ Александр Старостин....
Американская актриса Лили Коллинз стала лицом обложки декабрьского выпуска журнала Vo...
Отсутствие выплат от российских вещателей привело к реформированию системы голосования музыкальног...
2023 год объявлен Годом русского языка в странах СНГ. К этому событию приурочен цикл культурно-просв...
Премьера комедии для всей семьи назначена на начало декабря, сообщается в описании фильма на его стр...
Самые известные музыкальные хиты голливудских фильмов прозвучат в исполнении оркестра «Русская филар...
6 декабря в Малом зале филармонии в рамках Петербургского музыкального фестиваля им. С. К. Горкове...
С 30 декабря по 8 января в Петербурге пройдут гастроли новогоднего шоу Большого Московского цирка ...
Книга «Туала удмурт верос» стала первой антологией удмуртской прозы, выпущенной московским издательс...
Изменения внесли из-за многочисленных нарушений процедуры в прошлогоднем конкурсе, говорится в зая...
Выставка, посвященная русским воинам, открылась в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации...
Директор миланского театра «Ла Скала» Доминик Мейер подтвердил правильно...
В этот день поздравят маэстро и примут участие в концерте Кьяра Таиджи (Италия), солистка театра «Ге...
С 21 по 24 ноября в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова проходит Второй фестиваль детских лю...
22.11.2022