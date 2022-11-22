Ушел из жизни актер из кинокартины «А зори здесь тихие» Александр Старостин

Сериал снят по мотивам коми-пермяцкого фольклора. Ролик по новым эпизодам опубликовал стриминг PRE...
Режиссер объяснил в подкасте 2 Bears 1 Cave, с чем связана его нелюбовь к супергеройским блокбастера...
Постановщик сиквела Джеймс Кэмерон в беседе с GQ назвал грядущий Avatar: The Way of Water «чертовски...
21 ноября скончался советский российский актер театра, кино и ТВ Александр Старостин....
Американская актриса Лили Коллинз стала лицом обложки декабрьского выпуска журнала Vo...
Сериал снят по мотивам коми-пермяцкого фольклора. Ролик по новым эпизодам опубликовал стриминг PRE...
Режиссер объяснил в подкасте 2 Bears 1 Cave, с чем связана его нелюбовь к супергеройским блокбастера...
Постановщик сиквела Джеймс Кэмерон в беседе с GQ назвал грядущий Avatar: The Way of Water «чертовски...
21 ноября скончался советский российский актер театра, кино и ТВ Александр Старостин....
Американская актриса Лили Коллинз стала лицом обложки декабрьского выпуска журнала Vo...
Отсутствие выплат от российских вещателей привело к реформированию системы голосования музыкальног...
2023 год объявлен Годом русского языка в странах СНГ. К этому событию приурочен цикл культурно-просв...
Премьера комедии для всей семьи назначена на начало декабря, сообщается в описании фильма на его стр...
Самые известные музыкальные хиты голливудских фильмов прозвучат в исполнении оркестра «Русская филар...
6 декабря в Малом зале филармонии в рамках Петербургского музыкального фестиваля им. С. К. Горкове...
С 30 декабря по 8 января в Петербурге пройдут гастроли новогоднего шоу Большого Московского цирка ...
Книга «Туала удмурт верос» стала первой антологией удмуртской прозы, выпущенной московским издательс...
Изменения внесли из-за многочисленных нарушений процедуры в прошлогоднем конкурсе, говорится в зая...
Выставка, посвященная русским воинам, открылась в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации...
Директор миланского театра «Ла Скала» Доминик Мейер подтвердил правильно...
В этот день поздравят маэстро и примут участие в концерте Кьяра Таиджи (Италия), солистка театра «Ге...
С 21 по 24 ноября в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова проходит Второй фестиваль детских лю...
Государственная Третьяковская галерея начала демонтаж выставки IX Москов...
Медиахолдинг «Цифровое телевидение» при поддержке Министерства культуры ...
22.11.2022