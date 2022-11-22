Ушел из жизни актер из кинокартины «А зори здесь тихие» Александр Старостин

22.11.2022

Ушел из жизни актер из кинокартины «А зори здесь тихие» Александр Старостин

21 ноября скончался советский российский актер театра, кино и ТВ Александр Старостин.

Он родился 1 января 1951 года в городе Москве.

До 1988 года актер работал в столичном драматическом Театре имени Пушкина. Затем он играл на сценах Государственного академического Большого театра и Центрального дома актера имени Яблочкиной.

На экране Александр дебютировал в 1972 году в картине Станислава Ростоцкого «...А зори здесь тихие». Также артист снялся в многосерийной драме 1975 года «Обретешь в бою».

Фото: Pixabay