Ушел из жизни актер из кинокартины «А зори здесь тихие» Александр Старостин

Он родился 1 января 1951 года в городе Москве.





До 1988 года актер работал в столичном драматическом Театре имени Пушкина. Затем он играл на сценах Государственного академического Большого театра и Центрального дома актера имени Яблочкиной.





На экране Александр дебютировал в 1972 году в картине Станислава Ростоцкого «...А зори здесь тихие». Также артист снялся в многосерийной драме 1975 года «Обретешь в бою».





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