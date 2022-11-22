Актриса Лили Коллинз стала лицом обложки Vogue France

22.11.2022

Актриса Лили Коллинз стала лицом обложки Vogue France

Американская актриса Лили Коллинз стала лицом обложки декабрьского выпуска журнала Vogue France. Об этом говорится на официальном сайте издания.

На обложке журнала Лили Коллинз позирует в трендовой мини-юбке Miu Miu, коричневом жилете, поверх которого накинула кожаный тренч.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Эмили в Париже» подписалась на новый телевизионный проект. Как передает Variety, актриса сыграет главную роль в сериале по мотивам романа Лизы Лутц «Сообщник» (The Accomplice). 

В центре детективного триллера окажутся Луна Грей и Оуэн Манн — друзья по колледжу, чьи судьбы навсегда связывает загадочная смерть одного из членов их компании.

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