Актриса Лили Коллинз стала лицом обложки Vogue France

На обложке журнала Лили Коллинз позирует в трендовой мини-юбке Miu Miu, коричневом жилете, поверх которого накинула кожаный тренч.





Ранее стало известно, что звезда сериала «Эмили в Париже» подписалась на новый телевизионный проект. Как передает Variety, актриса сыграет главную роль в сериале по мотивам романа Лизы Лутц «Сообщник» (The Accomplice).





В центре детективного триллера окажутся Луна Грей и Оуэн Манн — друзья по колледжу, чьи судьбы навсегда связывает загадочная смерть одного из членов их компании.





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