В Библиотеке иностранной литературы состоится заключительная встреча из цикла «Литературная гостиная»

2023 год объявлен Годом русского языка в странах СНГ. К этому событию приурочен цикл культурно-просветительских встреч, организованный Библиотекой иностранной литературы (Россия, Москва) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации «Литературная гостиная: современная детская литература для детей и подростков».

Мероприятия «Литературной гостиной» являются новым этапом большой программы «Иностранки» по продвижению русского языка за рубежом, в том числе в страны СНГ.





В 2021 году встречи прошли в Таджикистане (Душанбе), Казахстане (Астана, бывш. Нур-Султан), Беларуси (Минск) и Азербайджане (Баку). К 2023 году предполагается регулярное проведение подобных мероприятий.





В этом году состоялись «Литературные гостиные» в Таджикистане (Душанбе) и Армении (Ереване). А 25 ноября в Москве (в 19.00) и столице Сербии Белграде (в 17.00) состоится заключительная встреча из цикла «Литературная гостиная», гостями которой станут детские писатели Нина Дашевская и Станислав Востоков. Она пройдет в Библиотеке иностранной литературы в формате телемоста с Российским центром науки и культуры «Русский дом» (Белград), ее участниками станут студенты и преподаватели филологического факультета Белградского университета.





Завершит встречу мастер-класс для педагогов русского языка по актуальным техникам и приемам подачи современной детской и юношеской литературы от ведущих экспертов «Иностранки» при участии приглашенных российских детских писателей.





Фото: пресс-служба проекта