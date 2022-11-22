Зрители услышат хиты голливудских фильмов в исполнении оркестра «Русская филармония»





Мари — участница телевизионных проектов «Голос», «Один в один», финалистка отборочного конкурса «Евровидение», лауреат конкурса «Славянский базар». У певицы голос редкого тембра, и каждое ее выступление отличает удивительная энергетика, безупречный музыкальный вкус и огненный темперамент. «Каждое выступление Мари — всегда настоящий праздник», — утверждает пресса.

В программе концерта — «Титаник», «Агент 007 Джеймс Бонд», «Миссия невыполнима», «Игра престолов», «Профессионал», «Крестный отец», «Серенада солнечной долины», «Вестсайдская история», «Эммануэль», «Список Шиндлера», «Артист», «Ла-Ла Лэнд». Саундтреки к этим блокбастерам сегодня не менее популярны, чем сами фильмы. Эти мелодии во многом способствовали успеху фильмов, а впоследствии обрели новую самостоятельную жизнь. В программе концерта — «Титаник», «Агент 007 Джеймс Бонд», «Миссия невыполнима», «Игра престолов», «Профессионал», «Крестный отец», «Серенада солнечной долины», «Вестсайдская история», «Эммануэль», «Список Шиндлера», «Артист», «Ла-Ла Лэнд». Саундтреки к этим блокбастерам сегодня не менее популярны, чем сами фильмы. Эти мелодии во многом способствовали успеху фильмов, а впоследствии обрели новую самостоятельную жизнь.





Фото: пресс-служба Дома музыки