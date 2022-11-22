Юные виртуозы исполнят редкие сочинения советского классика Дмитрия Кабалевского

6 декабря в Малом зале филармонии в рамках Петербургского музыкального фестиваля им. С. К. Горковенко, который проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, состоится концерт «Губернаторский симфонический — детям». Сочинения советского классика Дмитрия Кабалевского вместе с Губернаторским симфоническим оркестром Санкт-Петербурга исполнят учащиеся прославленной петербургской музыкальной школы-десятилетки.

Концерт «Губернаторский симфонический — детям» посвящен творчеству выдающегося отечественного композитора Дмитрия Кабалевского, чьи сочинения последние десятилетия оказались в тени других советских классиков и звучат незаслуженно редко. При жизни за Кабалевским прочно закрепилась репутация молодежного композитора. Он создал десятки произведений для самых юных слушателей и исполнителей, причем все эти партитуры исполнены высочайшего профессионализма и глубоких идей.

6 декабря в программе фестиваля прозвучит триптих инструментальных концертов, посвященных композитором советской молодежи. Солистами выступят талантливые юные музыканты — учащиеся Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова: Родион Фарулеев (виолончель), Анастасия Городнина (скрипка) и Дарья Мячина (фортепиано).

Дополнительный акцент — Фантазия для фортепиано с оркестром на тему фантазии Ф. Шуберта, созданная Кабалевским по бессмертному сочинению австрийского классика в 1962 году. Премьера состоялась годом позже в Италии в исполнении Эмиля Гилельса, а вот в России это сочинение редкой и дивной красоты до сих пор остается неизвестным. Солист — лауреат международных конкурсов, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Анна Шакина.

Фото: пресс-служба фестиваля