В Главном храме Вооруженных сил России открылась выставка Кирилло-Белозерского музея-заповедника

На выставке в Московской области представили образы Архистратига Михаила – предводителя грозных сил воинства ангелов, олицетворяющего борьбу Добра со Злом, образы канонизированных римских воинов – святых Георгия и Христофора, сложивших жизнь за свою веру во Христа, и образы русских князей-воинов Александра Невского и Михаила Тверского, защитивших Русь и православную веру от врага.

«Святые воины», представленные в Главном храме Вооруженных сил России, покорили почитателей древнерусской иконописи. Восторг у многих вызвали росписи из филиала Кирилло-Белозерского музея-заповедника – Музея фресок Дионисия, а также из собрания Музея русской иконы имени Михаила Абрамова.

Выставка «Святые воины. Иконы XIV–XX веков в фотокопиях» будет работать в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России до 28 февраля 2023 года.

Фото: Минкультуры РФ