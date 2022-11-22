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  • В театре «Мюзик-Холл» состоится праздничный концерт «Жизнь как опера», приуроченный ко дню рождения художественного руководителя театра Фабио Мастранджело

В театре «Мюзик-Холл» состоится праздничный концерт «Жизнь как опера», приуроченный ко дню рождения художественного руководителя театра Фабио Мастранджело

22.11.2022

В театре «Мюзик-Холл» состоится праздничный концерт «Жизнь как опера», приуроченный ко дню рождения художественного руководителя театра Фабио Мастранджело
В этот день поздравят маэстро и примут участие в концерте Кьяра Таиджи (Италия), солистка театра «Геликон-опера» Ольга Толкмит, солисты и хор театра «Мюзик-Холл».

На концерте в исполнении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело прозвучит любимая музыка маэстро – произведения Рахманинова, Римского-Корсакова, Бизе, Верди, Пуччини, Россини и других признанных классиков мирового музыкального искусства.

Фото: пресс-служба театра