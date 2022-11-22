Глава «Ла Скала» подтвердил правильность выбора русской оперы на открытие сезона

Директор миланского театра «Ла Скала» Доминик Мейер подтвердил правильно...
В этот день поздравят маэстро и примут участие в концерте Кьяра Таиджи (Италия), солистка театра «Ге...
С 21 по 24 ноября в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова проходит Второй фестиваль детских лю...
Государственная Третьяковская галерея начала демонтаж выставки IX Москов...
Медиахолдинг «Цифровое телевидение» при поддержке Министерства культуры ...
Директор миланского театра «Ла Скала» Доминик Мейер подтвердил правильно...
В этот день поздравят маэстро и примут участие в концерте Кьяра Таиджи (Италия), солистка театра «Ге...
С 21 по 24 ноября в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова проходит Второй фестиваль детских лю...
Государственная Третьяковская галерея начала демонтаж выставки IX Москов...
Медиахолдинг «Цифровое телевидение» при поддержке Министерства культуры ...
Новая выставка плакатов «Вокруг Москва-Сити», организованная Музеем тран...
Клип на композицию опубликован на официальной странице ГУП «Петербургский метрополитен» во «ВКонта...
Пластинка может стать финальной частью трилогии, которая дебютировала в 2020 году. Об этом сообщил H...
Главные партии постановки исполнят звезда мировой оперы Хибла Герзмава, приглашенный солист Музыкаль...
Актер сыграл ребенка в легендарной голливудской кинокартине 1939 года. О его смерти изданию THR сооб...
Режиссер Джеймс Кэмерон опубликовал в YouTube трейлер фильма «Аватар: Путь воды», пиш...
Семейную комедию снял актер и режиссер Антон Богданов по книге советского детского писателя Льва ...
Им стал Ян Деманж, а сценарий вновь перепишут. Займется этим Майкл Старрбери. Об этом сообщает Dea...
25 ноября в Музее Победы состоится открытие Всероссийского форума с международным участием «Zа Побед...
23 ноября 2022 года в 19:00 в отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И....
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Музейные чтения имени Д. С. Лихачёва» пройдет 24–2...
Финальный сезон проекта «Жуки» стартует на телеэкранах 5 декабря. История о трех айти...
С 23 по 27 ноября 2022 года в Амурской области состоится традиционный Международный фестиваль «Росси...
18 ноября в Новом здании Российской национальной библиотеки состоялась торжественная церемония награ...
22.11.2022