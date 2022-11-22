Глава «Ла Скала» подтвердил правильность выбора русской оперы на открытие сезона

Мейер назвал произведение «великим шедевром».





«Повторю: я не собираюсь прятаться, когда читаю Достоевского или Пушкина», — приводит его слова агентство ANSA.





В ноябре генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш направил официальные письма представителям итальянских властей, включая мэра Милана Джузеппе Салу и президента Ломбардии Аттилио Фонтану, с просьбой «пересмотреть» программу театра «Ла Скала». Он призвал отменить оперу «Борис Годунов».





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