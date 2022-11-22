Глава «Ла Скала» подтвердил правильность выбора русской оперы на открытие сезона

22.11.2022

Глава «Ла Скала» подтвердил правильность выбора русской оперы на открытие сезона

Директор миланского театра «Ла Скала» Доминик Мейер подтвердил правильность выбора оперы русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов» для открытия нового сезона в декабре.

Мейер назвал произведение «великим шедевром». 

«Повторю: я не собираюсь прятаться, когда читаю Достоевского или Пушкина», — приводит его слова агентство ANSA.

В ноябре генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш направил официальные письма представителям итальянских властей, включая мэра Милана Джузеппе Салу и президента Ломбардии Аттилио Фонтану, с просьбой «пересмотреть» программу театра «Ла Скала». Он призвал отменить оперу «Борис Годунов».

Фото: Pixabay