Организаторы Московской биеннале сообщили о начале демонтажа их выставки в Третьяковке

22.11.2022

Организаторы Московской биеннале сообщили о начале демонтажа их выставки в Третьяковке

Государственная Третьяковская галерея начала демонтаж выставки IX Московской международной биеннале современного искусства, сообщили организаторы мероприятия.

«22 ноября 2022 года Государственная Третьяковская галерея, не расторгнув соглашение о совместном проведении выставки от 30 августа 2021 года с художественным фондом Московской биеннале, <...> начала демонтаж девятой Московской биеннале», — говорится в Telegram-канале события.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что проведение IX Московской международной биеннале современного искусства с учетом ее спорного содержания если и возможно, то точно не на площадке Третьяковской галереи.

Московская биеннале должна была открыться в Третьяковской галерее 7 ноября. 

Фото: Pixabay