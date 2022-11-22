Организаторы Московской биеннале сообщили о начале демонтажа их выставки в Третьяковке

«22 ноября 2022 года Государственная Третьяковская галерея, не расторгнув соглашение о совместном проведении выставки от 30 августа 2021 года с художественным фондом Московской биеннале, <...> начала демонтаж девятой Московской биеннале», — говорится в Telegram-канале события.





Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что проведение IX Московской международной биеннале современного искусства с учетом ее спорного содержания если и возможно, то точно не на площадке Третьяковской галереи.





Московская биеннале должна была открыться в Третьяковской галерее 7 ноября.





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