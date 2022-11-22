Питчинг проектов жанрового кино для молодых кинематографистов состоится в Москве в декабре

Программа мероприятия включает в себя питчинг проектов жанровых фильмов молодых кинематографистов со всей России, а также мозговой штурм «7 шагов к прорыву в остросюжетных дебютах».





Заявки на участие в питчинге можно оставить на сайте проекта, после чего их рассмотрит экспертная комиссия, в которую вошли заместитель генерального директора, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение», член экспертных советов Министерства культуры РФ и Фонда кино Иван Кудрявцев, продюсер и генеральный директор киностудии «ВГИК-Дебют» Федор Попов и другие.





Ранее стало известно, что Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Союза кинематографистов открыл прием заявок на I питчинг региональных стартапов. В конкурсе могут бесплатно принять участие создатели инновационных изобретений, применимых в области кинематографа.





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