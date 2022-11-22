Музей транспорта Москвы запустил выставку плакатов «Вокруг Москва-Сити»

22.11.2022

Музей транспорта Москвы запустил выставку плакатов «Вокруг Москва-Сити»

Новая выставка плакатов «Вокруг Москва-Сити», организованная музеем транспорта Москвы, заработала в пешеходной зоне Москва-Сити. Ее можно будет увидеть до конца мая 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

«Вокруг Москва-Сити» — новый плакатный проект музея транспорта Москвы, который посвящен возможным векторам развития основных транспортных объектов, окружающих деловой комплекс.

По словам директора музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, Москва-Сити — самый динамично развивающийся транспортный хаб Москвы, который оказался на пересечении сразу нескольких важных транспортных артерий. 

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