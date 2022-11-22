Самую читаемую книгу Виктора Пелевина в РФ назвали в день его 60-летия

Опрос среди российских читателей провели издательство «Эксмо» и портал Rambler.





Самым востребованным у россиян произведением автора оказался «Чапаев и Пустота» 1996 года. Он набрал 44% голосов опрошенных. На втором месте — «Generation "П"» (1999) с 35%. Эти романы Пелевина давно держатся в числе лидеров читательского рейтинга, отмечается в исследовании.





Также говорится, что книги юбиляра чаще предпочитают мужчины. Они составили 67% опрошенных. Его творчество востребовано у представителей старшего поколения — они составили 37% участников опроса. Еще одной группой с выраженным интересом к пелевинским романам оказались менеджеры среднего звена (27%).





Опрос прошел с 21 октября по 21 ноября с участием 1712 жителей РФ.





Ранее в этом году Пелевин представил новый роман — KGBT+, который стал продолжением прошлогодней книги Transhumanism Inc.





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