«Отелло» вернется в Мариинский театр со звездным составом солистов

22.11.2022

«Отелло» вернется в Мариинский театр со звездным составом солистов

Главные партии постановки исполнят звезда мировой оперы Хибла Герзмава, приглашенный солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Арсен Согомонян и один из главных современных вердиевских певцов Владислав Сулимский.

Музыкальным руководителем и дирижером выступил Валерий Гергиев.

«Это будет моя первая Дездемона в Мариинском, и я с большим удовольствием и трепетом снова приеду в Петербург, чтобы выступить в «Отелло». На премьеру также приедет потрясающий тенор Арсен Согомонян, и, мне кажется, будет очень красивый спектакль. Я этого очень жду. Все, что делает Валерий Абисалович, так красиво, так важно», — отметила Хибла Герзмава.

Оперу Джузеппе Верди покажут в Мариинском театре 3 декабря.

Фото: пресс-служба Мариинского театра