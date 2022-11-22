«Отелло» вернется в Мариинский театр со звездным составом солистов

Музыкальным руководителем и дирижером выступил Валерий Гергиев.





«Это будет моя первая Дездемона в Мариинском, и я с большим удовольствием и трепетом снова приеду в Петербург, чтобы выступить в «Отелло». На премьеру также приедет потрясающий тенор Арсен Согомонян, и, мне кажется, будет очень красивый спектакль. Я этого очень жду. Все, что делает Валерий Абисалович, так красиво, так важно», — отметила Хибла Герзмава.





Оперу Джузеппе Верди покажут в Мариинском театре 3 декабря.





Фото: пресс-служба Мариинского театра