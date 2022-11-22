Режиссер Джеймс Кэмерон показал новый трейлер фильма «Аватар: Путь воды»

События «Аватара: Путь воды» развернутся через 10 лет после финала первого фильма. В картине будет рассказана история жителей планеты Пандора, на которую вновь вторгаются люди ради ценных ресурсов.





Главные роли в фильме сыграли Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Мишель Йео, Кейт Уинслет и др.





Премьера сиквела «Аватара» состоится 14 декабря. У Кэмерона в планах еще как минимум три фильма, которые он будет выпускать каждые два года: в 2024-м, 2026-м и 2028-м.





Фото: скриншот