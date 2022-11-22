Внук Эдуарда Хиля записал гимн петербургского метро

22.11.2022

Внук Эдуарда Хиля записал гимн петербургского метро
Клип на композицию опубликован на официальной странице ГУП «Петербургский метрополитен» во «ВКонтакте».

Исполнителем выступил Эдуард Хиль-младший. Слова и музыку написал Павел Сажин. По информации СМИ, он является сотрудником метрополитена, а гимн стал подарком на 67-й день рождения подземки. 

В ролике показывают кадры с поездами и пассажирами, станциями и вестибюлями, архитектурными решениями и украшениями, а также виды Петербурга.

Согласно информации на сайте предприятия, днем рождения метро Северной столицы считается 15 ноября 1955 года, когда состоялся первый проезд поезда с пассажирами от одной из самых красивых станций «Автово» до «Площади Восстания». На тот момент первая линия имела протяженность 10 км и включала восемь станций.


Фото: кадр из клипа на гимн / «ВКонтакте»