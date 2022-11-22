Внук Эдуарда Хиля записал гимн петербургского метро

Клип на композицию опубликован на официальной странице ГУП «Петербургский метрополитен» во «ВКонтакте».





Исполнителем выступил Эдуард Хиль-младший. Слова и музыку написал Павел Сажин. По информации СМИ, он является сотрудником метрополитена, а гимн стал подарком на 67-й день рождения подземки.





В ролике показывают кадры с поездами и пассажирами, станциями и вестибюлями, архитектурными решениями и украшениями, а также виды Петербурга.





Согласно информации на сайте предприятия, днем рождения метро Северной столицы считается 15 ноября 1955 года, когда состоялся первый проезд поезда с пассажирами от одной из самых красивых станций «Автово» до «Площади Восстания». На тот момент первая линия имела протяженность 10 км и включала восемь станций.



