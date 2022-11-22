Последний из каста «Унесенных ветров» актер Микки Кун умер в 90 лет

Актер сыграл ребенка в легендарной голливудской кинокартине 1939 года. О его смерти изданию THR сообщила супруга.





Микки Кун умер 20 ноября в американском хосписе.





После смерти в 2020 году его экранной матери из «Унесенных ветром» Оливии де Хэвиленд он считался последним живым актером фильма, упомянутым в титрах. В ленте он предстал в образе Бо Уилкса — сына Мелани и Эшли. В последнего персонажа долгое время была влюблена главная героиня.





Также в фильмографии актера значатся роли более чем в 30 проектах, в том числе фильме «Трамвай «Желание», антологии «Хичкок не представляет» и др. Завершил актерскую карьеру в 1950-е, еще 30 лет проработал в авиакомпании, а затем вышел на пенсию.





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