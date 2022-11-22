В Музее Победы пройдет Всероссийский форум «Zа Победу»

Форум объединит всех, которое занимается патриотическим воспитанием в регионах Российской Федерации, в том числе на новых территориях. Участниками форума станут активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», финалисты и победители Международного конкурса «Готов к Победам», победители Международной патриотической акции «Диктант Победы», сторонники партии «Единая Россия», а также молодые лидеры и волонтеры.

На форуме участники встретятся с федеральными экспертами, поговорят о будущем сферы гражданско-патриотического воспитания, обсудят актуальную мировую повестку, смогут подискутировать на тему «Роль молодежи в развитии современного российского общества», поработают над проектами, направленными на сохранение исторической памяти.

Среди гостей и экспертов форума — директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, председатель комитета Государственной думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский, заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин и др.

Основными темами образовательной программы форума станут патриотизм, роль России в современном мире, специальная военная операция на Украине, современная история и история Второй мировой войны, противодействие фальсификации фактов, работа с фейками в информационном пространстве, компетенции добровольцев и их личностное развитие.

Фото: пресс-служба Музея Победы