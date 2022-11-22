В Доме Любощинских — Вернадских представят альбом-каталог дарственных надписей из библиотеки писателя Василия Белова

В 2022 году исполнилось 90 лет со дня рождения русского писателя, публициста, общественного деятеля Василия Ивановича Белова. В рамках юбилейных торжеств Кирилло-Белозерский музей-заповедник и его филиал «Музей-квартира В.И. Белова» подготовили альбом-каталог дарственных надписей из библиотеки писателя, хранящейся в фондах музея.

Коллекция музея-квартиры «Библиотека писателя В.И. Белова» насчитывает более четырех тысяч единиц хранения. Из них более восьмисот — книги с дарственными надписями. Большинство адресованных В.И. Белову инскриптов принадлежат людям, тесно связанным с миром литературы: писателям, литературоведам, критикам. Многие имена известны широкому кругу читателей: Виктор Астафьев, Василий Шукшин, Валентин Распутин, Александр Солженицын, Сергей Викулов, Александр Яшин, Федор Абрамов, Евгений Носов, Владимир Тендряков, Александр Романов, Ольга Фокина, Сергей Алексеев, Глеб Горбовский, Станислав Куняев, Виктор Лихоносов, Владимир Личутин и др. Это выдающиеся фигуры — создатели ярких художественных литературных произведений и образов, известных нескольким поколениям русских людей и далеко за пределами России.

Издание раскрывает богатство фондовой коллекции музея «Библиотека писателя В.И. Белова», вводит в научный оборот значительный пласт никогда ранее не публиковавшихся памятников внутрилитературных отношений.

Проект реализован в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

В вечере примут участие Ольга Белова, вдова писателя, Николай Иванов, председатель правления Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», Михаил Евдокимов, председатель правления регионального отделения общественной организации «Вологодское землячество», Юлия Матвеева, ученый секретарь ГМИРЛИ имени В.И. Даля и др.

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