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В Торжке пройдет IV Всероссийская научно-практическая конференция «Музейные чтения имени Д. С. Лихачёва»

22.11.2022

В Торжке пройдет IV Всероссийская научно-практическая конференция «Музейные чтения имени Д. С. Лихачёва»

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Музейные чтения имени Д. С. Лихачёва» пройдет 24–25 ноября в городе Торжке на базе музейного комплекса ВИЭМ. Миссия научно-практической конференции – обсуждение гуманитарного развития русской провинции: культуры, науки, воспитания духовности, гармоничного развития личности на основе лучших образцов культурно-исторического наследия.

На Музейных чтениях главная секция будет посвящена творчеству Николая Львова.

«Дмитрий Лихачев писал, что Н. А. Львов один мог удержать быстро развивающуюся культуру эпохи во всем ее разнообразии. Так сказал гений о гении, и мы рады, что работа конференции связана с наследием этих великих людей», – сделала акцент директор ВИЭМ Ирина Жукова.

В работе конференции примут участие сотрудники ведущих музеев России: Государственного исторического музея, Государственного Эрмитажа, Государственного музея архитектуры имени В. А. Щусева, ГМЗ «Петергоф». Обсудить актуальные проблемы сохранения культурного наследия также приедут представители крупнейших российских вузов, в том числе Российского университета дружбы народов и МАРХИ.

Фото: Минкультуры РФ