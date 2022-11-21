Актер Харрисон Форд появился на обложке Empire в образе Индианы Джонса

24 ноября в Музее Победы пройдет торжественная церемония награждения лауреатов VI Всероссийского кон...
Журнал Empire продолжает делиться подробностями о предстоящей картине «Индиана Джонс 5»...
17 и 18 декабря 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на Новой сцене Дет...
22 ноября в Музее Победы откроется выставка «Минувших лет живая память». Новая временная экспозиция ...
С 21 по 24 ноября в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова пройдет Второй фестиваль детских л...
24 ноября в Музее Победы пройдет торжественная церемония награждения лауреатов VI Всероссийского кон...
Журнал Empire продолжает делиться подробностями о предстоящей картине «Индиана Джонс 5»...
17 и 18 декабря 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на Новой сцене Дет...
22 ноября в Музее Победы откроется выставка «Минувших лет живая память». Новая временная экспозиция ...
С 21 по 24 ноября в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова пройдет Второй фестиваль детских л...
Этот совместный концерт в партнерстве с Московским драматическим театром имени Гоголя, Ассоциацией д...
В Екатеринбурге открылся Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра», который будет ...
22 ноября к талантливым детям-музыкантам Новороссии приедет поэт Анна Долгарева. Творческая встреча ...
25 ноября в 19:00 на Малой сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится премьера спекта...
Дети участников СВО бесплатно посетят «Елку Победы». С 24 декабря 2022 по 8 января 2023 года ребята,...
В эфире телеканала «Россия» завершился второй выпуск нового сезона Всероссийского конкурса «Синяя пт...
19, 20 и 22 ноября в Красноярске выступят три коллектива из Воронежа в рамках фестиваля КИПРЕЙJAZZ. ...
Голливудский режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что последним его фильмом станет ...
Фильм «Сердце пармы» вновь возглавил кинопрокат в РФ. Об этом сообщает ФАН. ...
Киностудия Warner Bros. Animation собирается снять мультфильм по книге «Ледяной дракон» Джорджа Р. Р...
По книге писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» снимут сериал. Права на экранизацию купила м...
20 ноября в Московском международном Доме музыки (ММДМ) пройдет мировая премьера музыкального спекта...
На 90-м году жизни скончался французский режиссер и сценарист Жан-Мари Штрауб. Он умер в швейцарском...
Телеканал «Мульт» собирается провести серию новогодних концертов в «Крокус Сити Холле», информирует ...
Режиссер Джеймс Ганн рассказал, что создал сценарий для рождественского выпуска «Стражей Галактики» ...
21.11.2022