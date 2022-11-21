Актер Харрисон Форд появился на обложке Empire в образе Индианы Джонса

История нового фильма стартует с пролога, действие которого развернется в 1944 году в замке, кишащем нацистами, пишет Empire. Далее основные события «Индианы Джонса 5» будут происходить в 1969 году, где покажут главного героя уже в немолодом возрасте.





Сам актер остался под впечатлением от результата омоложения, отметив, что впервые поверил в работу подобных технологий.





Премьера «Индианы Джонса 5» состоится 30 июня 2023 года.





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