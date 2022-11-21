Сериал «Жуки» вновь покажут на ТНТ

С 23 по 27 ноября 2022 года в Амурской области состоится традиционный Международный фестиваль «Росси...
18 ноября в Новом здании Российской национальной библиотеки состоялась торжественная церемония награ...
Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вместе с партнером «Ак...
Прообразами ряда персонажей в романах писателя Виктора Пелевина стали его друзья и знакомые. Об эт...
24 ноября в 20:00 в Концертном зале Мариинского театра состоится грандиозный «Чайковский-гала». Выст...
С 23 по 27 ноября 2022 года в Амурской области состоится традиционный Международный фестиваль «Росси...
18 ноября в Новом здании Российской национальной библиотеки состоялась торжественная церемония награ...
Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вместе с партнером «Ак...
Прообразами ряда персонажей в романах писателя Виктора Пелевина стали его друзья и знакомые. Об эт...
24 ноября в 20:00 в Концертном зале Мариинского театра состоится грандиозный «Чайковский-гала». Выст...
24 ноября в Музее Победы пройдет торжественная церемония награждения лауреатов VI Всероссийского кон...
Журнал Empire продолжает делиться подробностями о предстоящей картине «Индиана Джонс ...
17 и 18 декабря 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на Новой сцене Дет...
22 ноября в Музее Победы откроется выставка «Минувших лет живая память». Новая временная экспозиция ...
С 21 по 24 ноября в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова пройдет Второй фестиваль детских л...
Этот совместный концерт в партнерстве с Московским драматическим театром имени Гоголя, Ассоциацией д...
В Екатеринбурге открылся Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра», который будет ...
22 ноября к талантливым детям-музыкантам Новороссии приедет поэт Анна Долгарева. Творческая встреча ...
25 ноября в 19:00 на Малой сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится премьера спекта...
Дети участников СВО бесплатно посетят «Елку Победы». С 24 декабря 2022 по 8 января 2023 года ребята,...
В эфире телеканала «Россия» завершился второй выпуск нового сезона Всероссийского конкурса «Синяя пт...
19, 20 и 22 ноября в Красноярске выступят три коллектива из Воронежа в рамках фестиваля КИПРЕЙJAZZ. ...
Голливудский режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что последним его фильмом станет ...
Фильм «Сердце пармы» вновь возглавил кинопрокат в РФ. Об этом сообщает ФАН. ...
Киностудия Warner Bros. Animation собирается снять мультфильм по книге «Ледяной дракон» Джорджа Р. Р...
21.11.2022