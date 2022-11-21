Сериал «Жуки» вновь покажут на ТНТ

Зрителей ждет множество экшн-сцен, сценарных перипетий и развитие любовных линий.





В финале примут участие как уже известные в сериале актеры, так и новенькие: Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Игорь Верник и другие.





Третий сезон снимает режиссер Максим Пешков, он же выступает креативным продюсером и соавтором сценария вместе с Сергеем Нотариусом.





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