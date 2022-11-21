Министр культуры Ольга Любимова приветствовала открытие фестиваля «Музыкальное сердце театра»

В день открытия фестиваля, 18 ноября, в Свердловской государственной детской филармонии состоялся мастер-класс для детей и подростков Александра Федорова, художественного руководителя Детского музыкального театра юного актера (г. Москва) «Применение основных методов системы Станиславского К.С. в работе с начинающими актерами».

Позже на той же площадке прошел круглый стол «Театр для детей и театр, где играют дети», участниками которого стали Светлана Горшкова, руководитель Театральной студии Светланы Горшковой (Москва), Александр Пантыкин, заслуженный деятель искусств РФ, куратор лаборатории «Музыкальное сердце театра», который модерировал мероприятие, Александр Федоров, художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера (Москва) и другие представители культурных организаций и властных структур Екатеринбурга. Также на круглом столе присутствовала Наталья Устюжанина, представитель «Почта Банк-Урал», который является единственным оператором Пушкинской карты.

Среди актуальных тем, которые обсуждались на круглом столе, приобщение детей к театральной культуре и творческое воспитание подрастающего поколения в целом.

Первым на круглом столе выступил Александр Федоров, который рассказал о необходимости поддержки детских театров со стороны государства: «Детям нужно слушать что-то живое, и работать в театре – это возможность слушать друг друга, взаимодействовать. Они дружат и общаются и дальше, когда вышли из детского театра, они получили живой заряд энергетики и культуры. Обеспечить детские театры вниманием и финансами – это должно быть государственной задачей».

Светлана Горшкова подчеркнула важность роли детских театров для развития личности детей: «То, чем мы занимаемся, это самое сложное. Дети вырастают, а спектакли продолжают жить. Это постоянный репетиционный поток. И дети, играющие в театре, не обязательно в будущем станут артистами. Это в первую очередь воспитание личности, лучшего зрителя, который слышит, чувствует».

Вечером на торжественном открытии со вступительным словом к гостям фестиваля обратились заместитель министра культуры Свердловской области С. В. Радченко и директор Свердловской государственной детской филармонии Л. И. Скосырская, а затем прозвучала приветственная речь министра культуры РФ Ольги Любимовой: «Дорогие друзья, приветствую вас на открытии национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра». Ваш фестиваль – большое, всегда ожидаемое событие в культурной жизни нашей страны. В этом году на ведущих площадках Екатеринбурга будут представлены лучшие постановки театральных коллективов из разных городов России. Программа смотра наполнена яркими мероприятиями. Уверена, что фестиваль запомнится своим музыкальным разнообразием».

По завершении официальной части открытия зрители увидели первый спектакль фестиваля, поставленный творческой командой Театра мюзикла Свердловской государственной детской филармонии, краш-мюзикл «Сирано де Бержерак».

Впереди всех участников фестиваля ждет насыщенная программа, включающая фестивальные показы, творческую лабораторию, мастер-классы и круглые столы, а также гала-концерт Максима Дунаевского и церемонию награждения победителей премии «Музыкальное сердце театра» – 2022.

Фото: пресс-служба фестиваля