Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал» выступит на российско-китайской ярмарке культуры и искусства в Амурской области

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организатор – Росконцерт.

«Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» является одним из самых масштабных проектов в сфере культуры в Дальневосточном федеральном округе. В рамках проекта состоятся три концерта Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал»: 24 ноября коллектив выступит в Благовещенске на сцене Амурской областной филармонии, 25 ноября — в Свободном во Дворце культуры железнодорожников, 26 ноября — в Райчихинске во Дворце детей и юношества.

Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» — профессиональный коллектив с многолетним опытом работы в сфере культуры и искусства в России и за рубежом.

Фото: Минкультуры РФ