В Санкт-Петербурге наградили победителей конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение»-2022

Ведущими церемонии награждения стали Анастасия Дятловская, директор Департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки (РГБ), и Мария Штайн, заместитель руководителя Центра развития библиотечной деятельности Департамента модельных библиотек РГБ. Специальным гостем форума и торжественного подведения итогов стал Семен Михайловский, академик Российской академии художеств, ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

Конкурс в этом году был открыт в пяти номинациях, направленных на выявление и популяризацию лучших практик в области продвижения библиотек, построения бренда, формирования привлекательного имиджа в медиапространстве и эффективных PR-коммуникаций. Особое внимание в рамках конкурса было уделено Году культурного наследия народов России.

В номинации «Библиотека как бренд» выиграло Березовское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (Свердловская область). «Лучшей пресс-службой библиотеки» была признана команда ГБУК АО «Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского» (г. Астрахань). В номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях» главный приз взяло Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Губкинского» (Ямало-Ненецкий автономный округ). Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) победила в номинации «Продвижение проекта о культурном наследии региона». Также в этой номинации специальный приз жюри завоевало Структурное подразделение «Мошинская библиотека» муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомская центральная районная библиотека» (Архангельская область). С работами победителей этого года можно ознакомиться на сайте конкурса.

Все лауреаты получили дипломы и ценные денежные призы от учредителя конкурса — Министерства культуры Российской Федерации — и от организатора в лице Российской государственной библиотеки.

Фото: Минкультуры РФ