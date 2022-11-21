Проект «Другое Дело» и «Акселератор Возможностей» при Долине МГУ «прокачают» стартапы российской молодежи

Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вместе с партнером «Акселератором Возможностей» при ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» запускает «Другой акселератор» для студентов. С его помощью молодые люди реализуют идеи своих проектов в инновационной среде и получат возможность стать резидентами технического центра.

Поучаствовать в «Другом акселераторе» смогут студенты, зарегистрированные в мини-приложении проекта «Другое Дело». Они подают свои идеи в Акселератор, и их рассматривает комиссия, состоящая из специалистов Инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета (ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы») и экспертов из «Акселератора Возможностей».

Все авторы получают обратную связь от специалистов, а лучшие проекты отбираются для очной защиты на демо-дне на территории Научной долины МГУ перед комиссией – сотрудниками ИНТЦ МГУ и «Акселератора Возможностей».

Лучшие проекты по итогам демо-дня попадают в шорт-лист «Другого акселератора». Эти проекты получают возможность «упаковки» своего проекта и формирования полного пакета документов для пилотирования своего продукта.

Стартапам, прошедшим отбор, будут доступны консультации по юридическим, финансовым и инвестиционным аспектам венчурного развития, лекции по основам привлечения инвестиций, структурированию сделок, составлению команды экспертов и многое другое.

Фото: пресс-служба проекта