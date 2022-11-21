Денис Мацуев, Гайк Казазян и Александр Рамм выступят на концерте «Чайковский-гала» в Мариинском театре

В первом отделении прозвучит Фортепианное трио ля минор («Памяти великого художника»). Созданное в память о друге, наставнике и непревзойденном интерпретаторе сочинений Чайковского – Николае Григорьевиче Рубинштейне, – оно впервые прозвучало в Московской консерватории 11 марта 1882 года, в годовщину смерти ее основателя. Играли Сергей Танеев, Иван Гржимали и Вильгельм Фитценгаген – те, кого Чайковский желал видеть первыми исполнителями. Впоследствии трио заняло заметное место на концертной эстраде.

Во втором отделении в исполнении Дениса Мацуева и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева прозвучит знаменитый Первый фортепианный концерт Петра Чайковского. Маэстро и коллектив театра недавно завершили московский фестиваль «Зарядье», где музыка Чайковского составила основу симфонической программы. Этим торжественным и виртуозным концертом Валерий Гергиев и Денис Мацуев открывали фестиваль в этом году.

Фото: пресс-служба Мариинки