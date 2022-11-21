Премьера мюзикла «Республика ШКИД» состоится на Новой сцене ДМТЮА

Автором либретто спектакля «Республика ШКИД» является известный поэт, детский писатель, драматург, Лев Яковлев. Композитор мюзикла – Алексей Шелыгин, российский композитор, член Союза театральных деятелей РФ, член Союза кинематографистов РФ. Режиссер-постановщик спектакля - Александр Федоров, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ, лауреат премии правительства России в области культуры, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства.

Повесть Григория Белых и Леонида Пантелеева о жизни беспризорников в Школе социально-трудового воспитания имени Достоевского (ШКИД) впервые была опубликована в 1927 году.

В первые, очень непростые годы становления Советской власти появилось много беспризорных детей, которые остались без родительской заботы, потеряли близких людей, оказались на улице, нищенствовали, становились членами воровских шаек. Республика только вставала на ноги. Времена были грозные и непростые, но первое, что решено было сделать в стране, – заняться детьми, которые потеряли все: свою семью, родителей, дом. Задачу по их перевоспитанию взяли на себя педагоги из школы имени Достоевского. Причем эта была не простая школа, а заведение для малолетних правонарушителей. «Республика ШКИД» – добрая и веселая книга о беспокойных жителях интерната для беспризорных, об их воспитателях, о том, как хулиганы и карманные воришки превращаются в людей, поступки которых определяют понятия «честь», «совесть», «дружба».

Фото: пресс-служба театра