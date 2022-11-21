В Музее Победы откроют выставку о защитниках Москвы

Свои раритеты на выставке представят школьные музеи Москвы и города Юрюзань Челябинской области. Гости увидят документы, фотографии, награды, обмундирование бойцов Красной Армии, личные вещи фронтовиков и тружеников тыла.

Музей столичной школы №1535 расскажет о боевом пути 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского района Москвы (позднее 113-й Краснознаменной Нижнеднестровской стрелковой дивизии). Школьный музей представит реликвии из своей коллекции – топографическую военную карту с обозначением мест дислокации 113-й СД в начале октября 1941 года, письма и фотографии комдива 113-й стрелковой дивизии полковника Константина Миронова, погибшего в апреле 1942 года под Москвой, грамоты военного комиссара 3-го полка народного ополчения Фрунзенского района Москвы Павла Горячева, медаль «За оборону Москвы» полковника медицинской службы Сергея Спасского и др. Среди экспонатов – предметы, найденные на местах сражений под Наро-Фоминском.

Раритеты своего музея на выставку привезли также активисты Средней общеобразовательной школы №1 г. Юрюзань Челябинской области. Это подлинные раритеты времен Великой Отечественной, которые передали в музей сами ветераны и их потомки. В экспозицию вошли фотоаппарат и фотографии юрюзанского фотографа Павла Лобзанова, который попал на фронт уже на пятый день войны. В феврале 1942 года он был направлен в немецкий тыл с группой разведчиков для выполнения ответственного задания. Фотограф задокументировал зверства фашистских карателей в деревнях Малиновка и Решетовка. За эту серию снимков и репортаж, опубликованный в газете «За Родину», фотографу вручили медаль «За боевые заслуги». Среди экспонатов из Челябинской области - копия Правительственной телеграммы пионерам школы № 1 г. Юрюзань от И.В. Сталина 25 мая 1943 года, письма и фотографии военных лет и т.д.

Выставка продлится до 7 декабря, ее смогут посетить все желающие.

Участие в торжественной церемонии открытия примут сенатор Челябинской области, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер, председатель Совета ветеранов района Хамовники Николай Пешков и другие почетные гости.

Фото: пресс-служба Музея Победы