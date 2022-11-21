В Театре Образцова открылся фестиваль "Образ"

21.11.2022
Помимо показа спектаклей, на фестивале пройдут мастер-классы для участников от артистов Театра Образцова. Ребята познакомятся с разными системами кукол, с японским бумажным театром камисибай, с традициями русского вертепного театра, а также побывают на экскурсии в Музее театра и Музее-квартире Сергея Образцова.
Проект реализован при поддержке Министерства культуры РФ ассоциацией «Академия народной музыки» совместно с ГАЦТК им. С.В. Образцова.
Фестиваль открылся в Малом зале Театре Образцова яркой церемонией с представлением коллективов-участников, которую вел популярный актер Александр Олешко. Сюрпризом для зрителей стал шутливый музыкальный номер от актеров спектакля «Питер Пэн и Венди». Участников фестиваля приветствовали главный режиссер ГАЦТК им. С.В. Образцова и художественный руководитель фестиваля «Образ» Борис Константинов и директор ГАЦТК им. С.В. Образцова, сопредседатель фестиваля Елена Булукова.
Фото: пресс-служба фестиваля