В Театре Образцова открылся фестиваль "Образ"

С 21 по 24 ноября в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова пройдёт Второй фестиваль детских любительских театральных коллективов «Образ». В течение четырех насыщенных дней более 100 участников от 5 до 15 лет представят зрителям свои творческие работы. В фестивале примут участие 13 коллективов из Томска, Нижнего Тагила, Архангельска, Воронежа, Сочи, Иркутска, Липецка, Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.