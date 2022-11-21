Поэт Анна Долгарева проведет творческую встречу с юными музыкантами Новороссии

22 ноября к талантливым детям-музыкантам Новороссии приедет поэт Анна Долгарева. Творческая встреча состоится в рамках программы проекта Школа-фестиваль Леонида Лундстрема « Донбасский экспресс» .



Опыт общения не только с музыкальным сообществом, но и с творцами других видов искусств очень важен для участников. 19 ноября состоялась творческая встреча с поэтом Анной Ревякиной. Участники активно задавали вопросы про прозу и поэзию, про смыслы и вдохновение. Вот что сама Анна сказала о встрече с участниками проекта из Луганской и Донецкой народных республик: «Вся школа-фестиваль — это глоток воздуха для наших прекрасных детей».



Школа-фестиваль Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс» — это образовательный, просветительский проект для юных талантливых музыкантов из Донецкой и Луганской народных республик, учеников музыкальных учреждений.





Школа проходит с 16 по 27 ноября в подмосковном парк-отеле «Покровское».



Проект состоит из двух основных частей: первая — индивидуальные уроки музыки, открытые мастер-классы преподавателей ведущих московских вузов и мастеров Творческой мастерской Леонида Лундстрема; вторая — вечерняя фестивальная программа. Участников ждут концерты классической музыки, лекции, встречи с выдающимися людьми и интересная экскурсионная программа.



Организатором проекта является Творческая мастерская Леонида Лундстрема при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Руководитель проекта «Донбасский экспресс» Петр Лундстрем.





Фото: пресс-служба, Сергей Войкин

Анна Долгарева — фронтмен современной русской поэзии, голос Донбасса, поэт Русской весны. Анна подготовила для талантливой молодежи ЛДНР творческий поэтический вечер, она прочтет свои стихи и ответит на вопросы юных музыкантов.