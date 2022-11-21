На Малой сцене в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится премьера спектакля «Легкое дыхание»

25 ноября в 19:00 на Малой сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится премьера спектакля «Легкое дыхание» по рассказам Ивана Бунина в постановке известного режиссера, выпускника СПбГАТИ (ныне РГИСИ) курса В. Фильштинского, участника многих престижных фестивалей и театральных лабораторий Михаила Лебедева.

Михаил Лебедев создал сценическую композицию спектакля из нескольких рассказов Бунина о любви. Кроме «Легкого дыхания», режиссер взял для постановки два рассказа из цикла «Темные аллеи» — «Степа» и «Кавказ». Знаменитый сборник рассказов «Темные аллеи» считается одной из самых популярных книг о любви. А рассказ «Легкое дыхание» называют «самым известным» и «самым чувственным» у Бунина.

«Легкое дыхание» — это спектакль о любви и загадочной женской душе, о хрупкости и уязвимости человеческих чувств, о стремлении изменить жизнь и ответственности перед другими, о желании и невозможности счастья.

Спектакль будет интересен молодежной и взрослой аудитории театра.

Фото: пресс-служба театра