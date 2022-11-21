Режиссер Квентин Тарантино рассказал, каким станет его последний фильм

«Я занимаюсь этим уже 30 лет, и пора заканчивать шоу. Вы знаете, это... я сделал это, я отдал этому всю свою жизнь», — сказал Тарантино.





Тарантино отметил, что, хотя он знает, сколько фильмов он снимет, он понятия не имеет, о чем будет последний.





Ранее Тарантино раскритиковал сегодняшнее кино. В 2020 году в интервью Deadline он говорил о том, что режиссеры, снимающие авторское кино, ведут войну против студийных франшиз.





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