Режиссер Квентин Тарантино рассказал, каким станет его последний фильм

21.11.2022

Режиссер Квентин Тарантино рассказал, каким станет его последний фильм

Голливудский режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что последним его фильмом станет десятый по счету. Он будет создан по его оригинальному сценарию, пишет «Культуромания». 

«Я занимаюсь этим уже 30 лет, и пора заканчивать шоу. Вы знаете, это... я сделал это, я отдал этому всю свою жизнь», — сказал Тарантино.

Тарантино отметил, что, хотя он знает, сколько фильмов он снимет, он понятия не имеет, о чем будет последний.

Ранее Тарантино раскритиковал сегодняшнее кино. В 2020 году в интервью Deadline он говорил о том, что режиссеры, снимающие авторское кино, ведут войну против студийных франшиз.

Фото: Pixabay