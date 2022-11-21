Фильм «Сердце Пармы» вновь стал лидером кинопроката в России

Фильм «Сердце Пармы» вновь возглавил кинопрокат в РФ. Об этом сообщает ФАН. ...
Киностудия Warner Bros. Animation собирается снять мультфильм по книге «Ледяной дракон» Джорджа Р. Р...
По книге писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» снимут сериал. Права на экранизацию купила м...
20 ноября в Московском международном Доме музыки (ММДМ) пройдет мировая премьера музыкального спек...
На 90-м году жизни скончался французский режиссер и сценарист Жан-Мари Штрауб. Он умер в швейцарск...
Фильм «Сердце Пармы» вновь возглавил кинопрокат в РФ. Об этом сообщает ФАН. ...
Киностудия Warner Bros. Animation собирается снять мультфильм по книге «Ледяной дракон» Джорджа Р. Р...
По книге писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» снимут сериал. Права на экранизацию купила м...
20 ноября в Московском международном Доме музыки (ММДМ) пройдет мировая премьера музыкального спек...
На 90-м году жизни скончался французский режиссер и сценарист Жан-Мари Штрауб. Он умер в швейцарск...
Телеканал «Мульт» собирается провести серию новогодних концертов в «Крокус Сити Холле», информируе...
Режиссер Джеймс Ганн рассказал, что создал сценарий для рождественского выпуска «Стражей Галактики...
Голливудский актер Майкл Джей Фокс удостоен премии имени Джина Хершолта, сообщает «Афиша...
Скончался арт-директор американского журнала Esquire Джордж Лоис, пишет The New York Times. Ему бы...
Киностудия Pixar показала тизер нового мультфильма «Стихии», сообщает «Культуромания». ...
В Калининграде пройдет показ мюзикла «Игорный дом» по произведению А.С Пушкина «Пиковая дама». Об эт...
21, 22 и 23 ноября три представления балета «Спартак» Арама Хачатуряна в постан ......
В состав Всероссийской ассоциации патриотического туризма вошли свыше 200 представителей туриндустри...
Закрытие слета «Сыны Отечества» состоялось 19 ноября на территории Ржевского мемориала Советскому со...
Выпуск марки с изображением ученого Юрия Кнорозова приурочен к 100-летию со дня его рождения. Он п...
21 ноября 2022 года на сцене Национального драматического театра России (Александринский театр, г. С...
20 ноября 2022 года Государственный театр танца «Казаки России» выступит в Луганске в рамках федерал...
Пользователи увидят красивую историю любви двух уникальных деятелей искусства, окрыленных стихией му...
Уникальное культурное событие прошло под сводами академии имени Штиглица в Санкт-Петербу...
С 21 по 28 ноября 2022 года в Дели, Калькутте и Мумбаи будет проходить Фестиваль российской культуры...
21.11.2022