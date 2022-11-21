Фильм «Сердце Пармы» вновь стал лидером кинопроката в России

21.11.2022

Фильм «Сердце Пармы» вновь стал лидером кинопроката в России

Фильм «Сердце Пармы» вновь возглавил кинопрокат в РФ. Об этом сообщает ФАН. 

Картина собрала в России и СНГ 43,8 млн рублей за минувший уик-энд, следует из данных портала kinobusiness.com за период с 17 по 20 ноября.

В общей сложности российские кинотеатры собрали за прошлый уик-энд 315 млн руб.

Режиссером киноленты выступил Антон Мегердичев. По сюжету, в процессе конфликта цивилизаций русский князь Михаил влюбляется в юную Тиче — ведьму-ламию, способную принимать обличие рыси.

Главные роли в «Сердце Пармы» исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Федор Бондарчук, Елена Панова и другие.

Фильм снят по одноименному роману Алексея Иванова. Кинолента является совместным проектом компаний «Профит», «Стар Медиа» и телеканала «Россия». В съемках массовых сцен ленты приняли участие более 1,5 тыс. жителей Пермского края.

Фото: Pixabay