Марка с портретом дешифровщика языка майя Кнорозова появилась в Петербурге

20.11.2022

Марка с портретом дешифровщика языка майя Кнорозова появилась в Петербурге

Выпуск марки с изображением ученого Юрия Кнорозова приурочен к 100-летию со дня его рождения. Он появился на свет 19 ноября 1922 года, сообщает издание «Невские новости».

Портрет Кнорозова на марке окружает рамка в виде иероглифов майя. Это связано с тем, что ученому удалось расшифровать письменность древней цивилизации и создать известную русскую школу майянистики.

19 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Кнорозова. Указ о праздновании юбилейной даты был подписан 1 июля 2022 года Президентом России Владимиром Путиным.

В день 100-летия Кнорозова также установили мемориальную доску в Красногвардейском районе Петербурга на доме 10 по Гранитной улице, где жил ученый. 

Фото: Российский государственный гуманитарный университет