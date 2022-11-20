Марка с портретом дешифровщика языка майя Кнорозова появилась в Петербурге

Портрет Кнорозова на марке окружает рамка в виде иероглифов майя. Это связано с тем, что ученому удалось расшифровать письменность древней цивилизации и создать известную русскую школу майянистики.





19 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Кнорозова. Указ о праздновании юбилейной даты был подписан 1 июля 2022 года Президентом России Владимиром Путиным.





В день 100-летия Кнорозова также установили мемориальную доску в Красногвардейском районе Петербурга на доме 10 по Гранитной улице, где жил ученый.





Фото: Российский государственный гуманитарный университет