Международный оркестр «Таврический» и народный артист Кабардино-Балкарии Мурат Кабардоков представили программу «Симфонии Кавказа»

Международный оркестр «Таврический» под управлением маэстро Михаила Голикова и композитор Мурат Кабардоков в рамках Года культурного наследия народов России представили петербуржцам музыкальный фольклор народов Северного Кавказа в современном прочтении и аранжировках для симфонического оркестра.





В этот вечер зрители смогли услышать «Симфонии Кавказа», за которые дирижер Михаил Голиков и композитор Мурат Кабардоков (оба живут и работают в Петербурге) были удостоены звания народных артистов республики Кабардино-Балкария.





Фото: пресс-служба оркестра «Таврический»