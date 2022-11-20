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Международный оркестр «Таврический» и народный артист Кабардино-Балкарии Мурат Кабардоков представили программу «Симфонии Кавказа»

20.11.2022

Международный оркестр «Таврический» и народный артист Кабардино-Балкарии Мурат Кабардоков представили программу «Симфонии Кавказа»

Уникальное культурное событие прошло под сводами академии имени Штиглица в Санкт-Петербурге 10 ноября, информирует издание «Неские новости». 

Международный оркестр «Таврический» под управлением маэстро Михаила Голикова и композитор Мурат Кабардоков в рамках Года культурного наследия народов России представили петербуржцам музыкальный фольклор народов Северного Кавказа в современном прочтении и аранжировках для симфонического оркестра. 

В этот вечер зрители смогли услышать «Симфонии Кавказа», за которые дирижер Михаил Голиков и композитор Мурат Кабардоков (оба живут и работают в Петербурге) были удостоены звания народных артистов республики Кабардино-Балкария.

Фото: пресс-служба оркестра «Таврический»