По книге писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» снимут сериал

К непосредственной разработке сериале приступят уже в декабре. Пока о дате премьеры говорить пока рано — даже предполагаемый актёрский состав еще не объявлен.





Книга «Атлант расправил плечи» вышла в 1967 году. Роман вошел в список самых популярных книг десятилетия.





Действие романа разворачивается в США, когда частный бизнес начинает борьбу за выживание от обременительных законов.





Впервые роман был экранизирован в 2011-2014 годах. Это была полнометражная кинотрилогия, снятая тремя разными режиссёрами.





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