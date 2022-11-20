По книге писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» снимут сериал

20.11.2022

По книге писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» снимут сериал

По книге писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» снимут сериал. Права на экранизацию купила медиакомпания The Daily Wire, пишет Deadline.

К непосредственной разработке сериале приступят уже в декабре. Пока о дате премьеры говорить пока рано — даже предполагаемый актёрский состав еще не объявлен.

Книга «Атлант расправил плечи» вышла в 1967 году. Роман вошел в список самых популярных книг десятилетия.

Действие романа разворачивается в США, когда частный бизнес начинает борьбу за выживание от обременительных законов. 

Впервые роман был экранизирован в 2011-2014 годах. Это была полнометражная кинотрилогия, снятая тремя разными режиссёрами.

Фото: Pixabay