В Доме Музыки представят «Адажио для влюбленных»

20.11.2022

В Доме Музыки представят «Адажио для влюбленных»

20 ноября в Московском международном Доме музыки (ММДМ) пройдет мировая премьера музыкального спектакля «Адажио для влюбленных», информирует РИА Новости.

Главные роли исполняют Мария Миронова и Владимир Вдовиченков. Спектакль поставлен по книге Ирады Берг «Contione-Встреча».

В романе два пространства — современное, разворачивающееся в Петербурге и Париже, а также историческое, переносящее читателя во Флоренцию времен Сандро Боттичелли. Обе истории о вечной любви, об ощущении весны и о сущности искусства. 

В музыкальном сопровождении участвует Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». 

Фото: Pixabay