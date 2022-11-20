В Доме Музыки представят «Адажио для влюбленных»

Главные роли исполняют Мария Миронова и Владимир Вдовиченков. Спектакль поставлен по книге Ирады Берг «Contione-Встреча».





В романе два пространства — современное, разворачивающееся в Петербурге и Париже, а также историческое, переносящее читателя во Флоренцию времен Сандро Боттичелли. Обе истории о вечной любви, об ощущении весны и о сущности искусства.





В музыкальном сопровождении участвует Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония».





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